Stiri pe aceeasi tema

- Invitația adresata romanilor de catre președintelui Klaus Iohannis de a incepe sa practice golful a nascut un val de reacții in online. Pe langa reacțiile virulente la adresa președintelui in care a fost criticat ca abordeaza aceasta tema in plina criza politica, au fost și mulți internauți care au…

- O filmare in care un golfer este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a incurajat romanii sa joace golf, un sport deloc exclusivist, iar reactiile din mediul online nu au intarziat sa apara. Ambasada Suediei a postat un filmulet amuzant cu un jucator de golf alergat de un pui de elan, dupa indemnul presedintelui, scrie realitatea.net . Ambasada…

- Ambasada Suediei din București a postat pe Facebook un filmuleț amuzant in care un elan alearga un jucator de golf chiar pe terenul de joc. Ei fac aluzie la prezența președintelui Iohannis, sambata, la un eveniment in care a vorbit și despre acest sport pe care l-a categorisit drept accesibil și a incurajat…

- Deputatul USR Iulian Bulai il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele a ales sa-și petreaca ziua de sambata la un eveniment monden, dupa care a incurajat romanii sa joace golf. „Țara arde, guvernul e in criza, avem pandemie, și primul om din stat ne indemna sa jucam golf. Un alt fel…

- Intr-o postare pe Facebook, Ambasada Suediei din București a dat tonul cu o intrebare tip chestionar auto:Cine are prioritate in sensul giratoriu de la Aviatorilor?Elicopterul/autoturismul?Așa cum era de așteptat, postarea a primit sute de aprecieri și comentarii spumoase. Iata cateva dintre acestea:"Evident…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat, vineri, ca in prezent in Romania nu este cazul sa fie impuse noi restricții, din cauza, variantei Delta, dar a transmis ca pentru a stopa pandemia vaccinarea ramane singura soluție. Șeful statului a facut declarațiile, vineri, la Sofia, unde participa…

- “Deci, avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței de vaccinare”. [declarație OFICIALA a președintelui Romaniei, Klaus W. Iohannis, 24 iunie] Declarația lui Iohannis a generat reacții ironice: „Klaus Iohannis a declarat ca vaccinarea a fost un succes, intrucat a redus dorința de vaccinare.…