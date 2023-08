Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 1 august, pe scena din Parcul Rozelor, „aterizeaza” Pasarea Rock, care ii aduce la Timișoara pe Mircea Baniciu, Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Concertul va fi deschis de trupele timișorene Dragoș Moldovan Band și Melting Dice.

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un concert special care iii va fi dedicat fostului viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, evenimentul avand loc in ziua in care regretatul politician și iubitor de muzica va fi declarat Cetațean de Onoare al orașului Timișoara, post – mortem. Concertul va avea loc…

- Melomanii sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un concert de chitara acustica clasica/flamenco alaturi de Andras Vargas. Concertul va avea loc vineri 21 iulie de la ora 19 la Nemesis Art Club. In prima parte a evenimentului artistul va interpreta piese clasice (Bach, Tarrega, Rodrigo) apoi…

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii, il va primi, la sfarșitul lunii, in 31 iulie, pe violonistul David Garrett. Concertul va avea loc in aer liber, in Parcul Rozelor. David Garrett canta la un Stradivarius din 1716

- Numeroșii fani ai formației Depeche Mode vor avea parte de o seara speciala la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, cand va avea loc un concert cu trupa maghiara The Devotees. Spectacolul live al trupei The Devotees Tribute Band din Budapesta evoca atmosfera turneului de concerte Devotional al…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu,…