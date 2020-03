Stiri pe aceeasi tema

- Intreg showbiz-ul autohton a fost zguduit la aflarea veștii ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat. Acum, la scurt timp dupa ce amandoi s-au prezentat in fața notarului pentru a de desparți oficial, blondina a facut primele declarații despre violența și infidelitatea din casatoria cu fostul sau…

- Alex Bodi a facut dezvaluiri scandaloase despre Bianca șidespre modul in care iși crește fiica. Invitat la Vorbește Lumea, faceristul adat de ințeles ca fosta soție a lui Victor Slav nu este o mama așa cum vrea sapara.Pe 10 martie, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Afacertistul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…

- O noua scena de violența a acaparat din nou impacarile dulci din ultima perioada dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu. Se pare ca mama Biancai, Madi Dragușanu, a ales sa sune chiar la numarul de urgența, fiind nemulțumita de comportamentul pe care ginerele ei l-a avut la adresa sa. Potrivit Spy News,…

- Alex Bodi, soțul Biancai Dragușanu are doua fetițe pe carele iubește foarte mult. Afaceristul a fost surprins alaturi de vedeta și defetița acesteia, Sofia, in aeroport.Imaginile surprinse au aratat modul in care Alex Bodi se comporta cu fetița Biancai Dragușanu. Alex Bodi iubește copii și iși mai…

- Bianca Dragușanu apare cu zambetul pe buze in fotografia cu Sofia, dar nu același lucru se poate spune și despre fetița. "Bianca, nu vezi ca fetița ta nici macar nu mai zambește cand face poza cu tine?", "De Paște te filmai cu fetele lui Bodi cum desfaceau cadourile de la iepuraș.…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre epidoadele de coșmar prin care a trecut. "Am ramas cu probleme fizice. Trebuia sa gasesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au inceput. M-a lovit intr-o zona in care eu eram foarte sensibila, la picior, unde eu aveam deja…

- Dupa atatea certuri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au mai dat o șansa și au decis sa nu mai divorțeze, așa cum au anunțat in urma cu aproape o luna. Vedeta a avut parte de o surpriza de proporții din partea soțului ei, chiar in ziua de Craciun. Alex Bodi și-a surprins soția de sarbatori…