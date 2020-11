Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din SUA s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale, votul popular nefiind…

- Președintele Donald Trump a reușit sa caștige mai multe voturi din partea hispanicilor decat la scrutinul precedent, in mai multe state cheie, arata rezultatele unui exit-poll realizat la nivel național de CNN. Joe Biden a obținut insa rezultate mai slabe in randul acestei comunitați decat Hillary Clinton.…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- Alegatorii din 32 de state americane si Districtul Columbia vor avea ocazia la 3 noiembrie sa se pronunte nu doar in legatura cu cine va locui la Casa Alba in urmatorii patru ani, ci si intr-o larga gama de probleme, mergand de la chestiuni de ordin electoral pana la dreptul de avort, taxe sau legalizarea…

- Presedintele american Donald Trump a primit o sustinere neasteptata in cursa pentru Casa Alba din partea talibanilor din Afganistan, a relatat postul CBS News, citat de dpa, potrivit AGERPRES."Speram ca va castiga alegerile si va pune capat prezentei armatei americane in Afganistan", a declarat…

- Președintele Donald Trump a anunțat marți ca a decis sa nu mai negocieze cu democrații un nou plan pentru a ajuta americanii și întreprinderile mici sa faca fața epidemiei de coronavirus, potrivit AFP.„Le-am cerut reprezentanților mei sa înceteze negocierile pâna dupa…

- Președintele Donald Trump a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa ținute miercuri la Casa Alba, ca refuza un transfer pașnic al puterii in cazul in care va fi infrant la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, atragandu-și reacții de dezaprobare nu doar din partea adversarului sau democrat Joe…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba, potrivit news.ro."Am fost mai mult decat surprins, pentru…