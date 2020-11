Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (03:00 ora Romaniei) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (01:00 GMT, duminica) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP. "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware,…

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie. In acest moment Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania. Este de asteptat ca fostul…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…