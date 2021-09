Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate pentru 40 de trasee de calatori pentru care nu au existat ofertanti la licitatia aflata in faza de evaluare a fost reluata de catre Consiliul Judetean Alba. Este vorba despre trasee din toate zonele…

- Asociația ”Prietenii lui Azor” organizeaza in perioada 23-31 august o campanie de sterilizare gratuita pentru caței. Potrivit reprezentaților asociației, sterilizarea se va realiza la Caponiera din Cetatea Alba Carolina, in spatele Bibliotecii Batthyaneum. Pentru cei interesați sa iși sterilizeze gratuit…

- Dupa aproape un an și jumatate de pauza revine la Alba Iulia indragitul Festival Roman Apulum, cu ediția a VIII-a, care va avea loc intre 27 și 29 august. „Dupa un an in care evenimentele culturale au fost puse pe pauza, va invit, in ultimul weekend din luna august, sa fiți prezenți la Alba Iulia, in…

- Festivalul Roman Apulum, festival de reenactment istoric, revine la Alba Iulia, dupa un an de pauza din cauza pandemiei de COVID. Mai exact, in perioada 27 – 29 august, la Alba Iulia peste 200 de reenactori, romani și straini, soldați și civili romani, razboinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare…

- Istoricul albaiulian Tudor Roșu a prezentat pentru Institutul Cultural Roman de la New York istoria uneia dintre cele mai importate cladiri din Cetatea Alba Carolina. Mai exact, intr-un video de aproape 11 minute, Tudor Roșu a prezentat istoria Salii Unirii din Alba Iulia și automat cele mai importante…

- Spectacolele de reconstituire istorica ( luptele dintre daci și romani) revin la Alba Iulia. Prima reprezentație va avea loc, vineri, 25 iunie. Locația unde se vor desfașura va fi aceeași ca in anii trecuți: in fața Porții a IV-a, a Cetații Alba Carolina. Evenimentul se va desfașura in fiecare vineri,…

- Obiectivele turistice din Alba, in umbra atracțiilor din celelalte 5 județe ale regiunii Centru: Cei mai puțini vizitatori, in prima luna de primavara Cu tot cu Cetatea Alba Carolina de tip Vauban renovata, catedralele din Alba Iulia și Blaj, Ghețarul Scarișoara și peșterile din Apuseni, Rapa Roșie…

- Stilul nonconformist pe care premierul Romaniei, Florin Cițu il adopta pare ca are succes, in special in randul tinerilor. De asemenea și faptul ca este un fan declarat al celor de la Metalica și Foo Fighters aduce un mare plus de imagine in randul adolescenților și nu numai, iar asta s-a vazut și la…