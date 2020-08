VIDEO! Ajutor, fiul meu vrea să se spânzure! REȘIȚA – Sunt cuvintele disperate ale unei mame care a sunat in toiul nopții de sambata spre duminica, in jurul orei 1.19, la 112. „Va rog sa ma ajutați, fiul meu s-a urcat in pod și vrea sa se spanzure! Am incercat sa urc, dar a blocat ușa, este baut, s-a certat cu concubina și are și probleme psihice”, spunea femeia, in pragul disperarii! Un echipaj de jandarmi aflat in timpul serviciului a pornit urgent spre cartierul reșițean Lunca Pomostului, unde s-a putut constata ca lucrurile sesizate la telefon se confirma. „Misiunea de salvare a fost ingreunata deoarece tanarul in varsta de 34 de ani… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

