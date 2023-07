Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii l-au reținut pe adolescentul de 17 ani, suspectat de comiterea crimei de la Gradina Botanica din Craiova, elev al Colegiului National Militar ”Tudor Vladimirescu”. Procurorii il acuza de omor si tentativa de omor.In rucsacul adolescentului au fost gasite alte doua cuțite, manuși, dar și…

Doi soferi au fost prinsi circuland cu peste 200 de Km/h pe Drumul Expres 12, in decurs de cateva minute

- Tanarul de 17 ani, care a injunghiat o fata și un baiat, marți, 27 iunie, in Gradina Botanica din Craiova, invața la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, fiind un elev „mediu, care nu a avut altercații și nici abateri grave”, au declarat miercuri, 28 iunie, reprezentanții liceului militar.„Elevul…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

Romania a ajuns, pentru prima data in istorie, pe podiumul Campionatul Mondial de Construcția Pantofului, ocazie cu care reprezentantul țarii noastre a doborat și un record.

- 500 de preșcolari, elevi și studenți din Craiova au vizitat ABA Jiu in aceasta saptamana. Cu brațele și porțile larg deschise, așa au fost primiți copiii și elevii unitaților de invațamant de catre angajații Administrației Bazinale de Apa Jiu . 1 de 3 Angajații Laboratorului Calitatea Apei au jucat…

- Romanii se pregatesc pentru minivacanța de 1 Mai, Ziua internaționala a Muncii, iar una dintre variantele luate in seama, in special de catre cei tineri, este sa mearga la mare. Cea mai ieftina varianta este mersul cu trenul, mai ales ca și CFR Calatori anunța o serie de reduceri. Daca un plin de mașina…

- Sute de pasageri ai unor curse Wizzair amanate au ramas blocați pe aeroportul din Otopeni in Ajun de Paște, scrie Digi24. Sunt deja intarzieri de cateva ore. Una dintre aeronavele Wizzair ar fi trebuit sa decoleze la 7.05 catre Alicante, dar a decolat abia patru ore mai tarziu, la 11.20. A doua cursa…