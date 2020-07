Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali și-a batut joc de toate regulile anti COVID-19. Patronul celor de la FC FCSB a ignorat protocolul FRF și LPF l-a partida cu Dinamo, din returul Cupei Romaniei. In aceeași situație este și Ionel Danciulescu, team-managerul formației din „Ștefan cel Mare”. Inainte de startul partidei, in care…

- Imagini vremea rea a facut prapad in Maramureș. 100 de gospodarii au ramas izolate, din cauza surparii carosabilului.video+foto In ultimele 24 de ore, peste 3000 de pompieri au intervenit in 34 de localitați din 16 județe* _( AB, BC, BH, BN, BV, BZ, CS, GL, HD, HR, MM, MS, NT, PH, SJ și TM)_ *pentru…

- Apele Izbucului Bigar care se revarsa peste cascada ca un clopot si care mai apoi se varsa in raul Minis au acoperit cu totul spectaculoasa cascada. Imagini cu Cascada Bigar acoperita de ape au fost postate pe Facebook de turistii care au ajuns in zona, in aceste zile. Revista The World Geography declara…

- Cascada Bigar din judetul Caras-Severin, desemnata de revista The World Geography drept cea mai frumoasa cascada din lume, este in pericol din cauza viiturilor, intrucat muschiul mereu verde care o acopera ar putea fi distrus de apele involburate. Apele Izbucului Bigar care se revarsa peste…

- Un barbat care a ajuns in centrul de carantina din Timisoara reclama conditiile inumane in care este nevoit sa stea. Pentru ca nu a respectat conditiile de izolare dupa ce s-a intors in strainatate, omul platește pentru greșeala cu bani din propriul buzunar. Potrivit timișoreanului care reclama…

- ANPC avertizeaza ca in Romania se vand maști care nu doar ca nu ne protejeaza de particulele din aer, dar reușesc sa ne puna și sanatatea in pericol, din cauza ca nu filtreaza corespunzator microbii.Citește și: Victor Ponta a RABUFNIT de Ziua Copilului, din cauza REFUZULUI PNL de a crește…

- Luna trecuta, orașul Guayaquil din Ecuador, de aproape trei milioane de locuitori a devenit faimos la nivel global dupa ce clipuri video care aratau morții aruncați pe strazile sale au devenit virale pe rețelele sociale. Dupa ce morgile și casele funerare au ajuns depașite de numarul mare de morți,…

- Editia de anul viitor a Openului Australiei ar putea fi anulata din cauza pandemiei de coronavirus si, chiar daca primul turneu de Mare Slem din 2021 va merge inainte, fanii din strainatate nu vor putea fi prezenti la competitie, a afirmat miercuri seful Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley,…