- Adi Lucaciu, un tanar din orașul Huedin , a fost dat disparut in lacul Tarnița. Apelul la 112 a fost efectuat sambata dupa-masa, iar la fața locului au intervenit pompierii clujeni cu 3 barci. Pompierii clujeni au fost solicitați sa intervina pentru cautarea tanarului. Primele informații arata ca el…

- Echipajele ISU Cluj au fost solicitate, in urma cu puține momente, sa desfașoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnița, unde s-ar fi scufundat un barbat cu caiacul. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de la Garda de intervenție Gilau, forțele ISU urmand sa fie suplimentate cu echipajul…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea suceveana Vatra Dornei, a murit, sambata, inecat in lacul Izvorul Muntelui, pe raza localitatii Bistricioara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, conform Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat faptul…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați azi, in jurul orei 12, despre faptul ca pe lacul Someșul Cald, din comuna Gilau, a fost gasit cadavrul unei persoane. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa de polițiști, in vederea efectuarii cercetarilor, iar cu ajutorul echipajului din cadrul I.S.U. Cluj,…

- Un barbat in varsta de 71 de ani dat disparut in județul Satu Mare a fost gasit mort in localitatea Gilau. Din primele date, cadavrul ar fi fost adus la mal pe lacul Someșul Cald.„La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca pe lacul Someșul Cald, din comuna…

- In zilele calduroase de vara, așeaza-te la umbra unui pom și citește o carte in Parcul Etnografic „Romului Vuia”. Autoritațile au creat spații special amenajate pentru iubitorii de lectura.

- Copil de 6 ani, cautat de politisti, scafandri si pompieri, sambata. Autoritațile folosesc inclusiv drona pentru cautare. Micuțul ar fi fost impins in rau, acuza fratele sau.„Eu am aflat vestea neplacuta de la un alt prieten de-al lui, care a venit și m-a anunțat ca baiatul acela s-a laudat ca l-a impins…

- Alcoolul va fi interzis in interiorul arenelor care vor gazdui Jocurile Olimpice de la Paris, de anul viitor. Autoritațile au anunțat ca nu se vor face excepții decat pentru invitații și persoanele foarte importante din categoria VIP care vor urmari competițiile.