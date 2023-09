Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, a suferit o accidentare oribila in meciul cu Petrolul. El a suferit o fractura de glezna la piciorul stang. Iancu s-a accidentat in urma unui duel cu Valentin Țicu, fundașul stanga și capitanul Petrolului, care a intrat prin alunecare, cu picioarele…

- Petrolul joaca acasa cu Hermannstadt, de la ora 18:15, in etapa #10 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Petrolul - Hermannstadt, live de la ora 18:15 Click AICI pentru statistici! Petrolul -…

- Dinamo primește o veste buna de la Buzau. Administratorii stadionului Municipal au transmis ca le pot pune la dispoziție arena lb-roșiilor pentru meciul cu Farul, programat vineri, in cadrul etapei a 10-a din Superliga. Dinamo - Farul este programat vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00. Partida va…

- Mijlocașul celor de la FCSB, Alexandru Baluța (30 de ani), s-a accidentat și este incert pentru meciul de la Ovidiu, cu Farul Constanța, din runda cu numarul 9 din Superliga. Farul Constanța - FCSB se joaca duminica, 17 septembrie, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Nicolae Dica (43 de ani), a prefațat partida pe care oltenii o disputa vineri, acasa, in compania lui FC Voluntari, intr-un meci din etapa cu numarul 5 din Superliga. FCU Craiova - FC Voluntari se joaca vineri, 11 august, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe…

- In etapa a sasea a Superligii, editia 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, va juca in deplasare cu Rapid Bucuresti.Partdia a fost programata duminica, 20 august 2023, de la ora 18.15.In clasament, dupa etapa a patra, Farul se afla pe locul sase, cu sase puncte, iar Rapid ocupa pozitia a opta,…

- In sezonul trecut al Superligii, "marinariildquo; nu au invins formatia sibiana, nereusind nici sa marcheze in cele doua partide din sezonul regular.Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine sambata, 15 iulie, primul meci din noul campionat, intalnind in deplasare FC Hermannstadt.Partida se joaca…