Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe centura ocolitoare Valcele-Apahida, in care au fost implicate doua autocamioane și o mașina.„Doua autospeciale și un echipaj SMURD au intervenit ca urmare a unui accident rutier produs pe centura de ocolire Valcele-Apahida.Solicitarea pentru…

- Un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in curtea unei locuințe din localitatea Piatra Șoimului, jud. Neamț, anunța ISU Neamț. In autoturism se aflau o femeie de 36 de ani și doi copii. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra…

- O femeie, in varsta de 26 de ani, a fost ranita in urma unui accident rutier, la Targu Jiu. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reiesit faptul ca un barbat, de 53 de ani, din județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Plevnei, din Targu Jiu, ajuns la intersecția…

- ACCIDENT rutier in lanț, pe DN 7, provocat de un șofer BEAT din Pianu: O femeie, transportata la spital in urma unei coliziuni intre 3 mașini Un accident rutier a avut loc joi, 25 martie, in jurul orei 14.35, pe DN 7, la km 333. Un barbat din Pianu in timp ce conducea un autoturism, a efectuat manevra…

- ACCIDENT rutier la Aiud: O femeie, transportata la spital dupa ce a fost lovita de o autoutilitara Un accident rutier a avut loc vineri, 12 martie 2021, in jurul orei 11.30, pe strada Stramta din municipiul Aiud. La data de 12 martie 2021, in jurul orei 11.30, pe strada Stramta din Aiud, un tanar de…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O femeie de 61 de ani, transportata la spital dupa ce a fost acroșata de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc miercuri, 3 martie, in jurul orei 6.30, pe Bulevardul Republicii din municipiul Alba Iulia. La data de 03 martie 2021, in jurul orei 06.30,…

- ACCIDENT rutier la Sebeș: O femeie a fost transportata la spital, dupa ce o șoferița a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 26 de ani Un accident rurtier a avut loc miercuri, 10 februarie, in Municipiul Sebeș, unde o femeie a suferit leziuni corporale și a fost transportata la…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier la Tauți: O femeie, transportata la spital dupa ce a fost acroșata de o mașina Un accident rutier a avut loc luni 25 ianuarie, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți din județul Alba. La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe…