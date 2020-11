Stiri pe aceeasi tema

- Romain Grosjean, pilotul team-ului Haas din Formula 1, a fost protagonistul unui accident șocant in Marele Premiu al Bahrainului. Mașina francezului a ieșit in decor, s-a izbit de un parape și a explodat, monopostul rupandu-se efectiv in doua. Cursa a fost intrerupta pentru reconstruirea parapetului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu intervine, luni dimineata, cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o pensiune din statiunea Ocna Sibiului, unde arde acoperisul, informeaza purtatorul de cuvant al ISU, Alina Voina, potrivit Agerpres. Din primele informatii,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a devenit recordmanul absolut de victorii in Formula 1, iar echipa sa Mercedes si-a adjudecat al saptelea titlu mondial consecutiv la constructori, duminica, la Marele Premiu al Portugaliei, desfasurat pe circuitul din Portimao. Hamilton a obtinut a 92-a victorie din…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei, care a avut loc pe circuitul de la Soci (5,848 km), a zecea etapa a Campionatului mondial, scrie AFP. Bottas i-a devansat pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) si pe britanicul Lewis…

- An accident grav a avut loc la Raliul Transilvaniei. Mașina in care se aflau Eugen Caragui și Robert Fus a ieșit in decor și a lovit un copac. In urma impactului, pilotul echipajului a avut nevoie de transport la spital.

- Incepem ziua de miercuri, 16 septembrie, cu vești deloc bune, dupa ce in Cluj, in urma unui cumplit accident, o femeie de 40 de ani a murit pe loc. Din cauza unei depașiri periculoase, alte trei persoane au ajuns de urgența la spital.