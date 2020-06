Stiri pe aceeasi tema

- Deja-vu pentru Veronica și Viorel! Soțul Vulpiței a izbucnit in platoul emisiunii ”Acces Direct”, dupa ce a aflat ca tanara din Blagești și Rafaelo vor sa scoata un nou hit. Mai nervos ca niciodata, Viorel l-a ”jignit” pe Rafa in direct!

- Dupa ce au anunțat in urma cu mai multe zile ca vor lansa o piesa, iata ca așteptarea a luat sfarșit, iar aseara in cadrul ediției Acces Direct, Rafaelo, Vulpița și Viorel au lansat prima lor piesa impreuna și deja are un real succes pe YouTube.

- Prezentatoarea a acordat recent un interviu in care a vorbit deschis despre salariul primit de la Antena 1 . Vedeta a facut dezvaluiri despre salariul pe care il primește la „ Acces Direct ” și a marturisit in ce fel este platita, acum ca seria cu Vulpița efectiv a explodat in Romania și a fost urmarita…

- De cand Rafaelo a intervenit iremediabil in relația lor, cei doi se cearta zilnic la emisiunea Acces Direct , scrie Cancan . La finalul unei emisiuni, Viorela declarat ca este hotarat sa plece la Blagești și s-o lase pe Vulpița singura in Capitala. „Vrea sa plece la gara… drum bun!”, i-a spus Veronica,…

- Scandal monstru in platoul „Acces Direct”, dupa ce Viorel a vazut imaginile filmate pe ascuns dupa reprezentația Veronicai și a lui Rafaelo de la Antena Stars. Vio a aflat ca soția lui a preferat sa fie condusa acasa de celebrul artist și a rabufnit, suparat ca Veronica nu a vrut sa ii spuna cine a…

- Cum piesa lor a ajuns in varf, Vulpita si Rafaelo au vrut sa pregateasca o coregrafie speciala. Asa ca, dis de dimineata, cei doi au luat lectii de dans de la coregraful Edi si de sotia sa. Bine dispusi si pusi pe glume, artistii hitului din trending au dat tot ce a fost mai bun!

- Din cauza faptului ca Viorel nu o lasa sa lanseze piesa alaturi de Raffelo, Vulpița nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi, parasind platoul ”Acces Direct”! Enervat de aceasta situație și de comportamentul pe care Viorel il afișeaza fața de soția lui, Raffelo l-a tras imediat la raspundere.

- Viorel Stegaru și-a pierdut soția definitiv. Imaginile facute publice la Acces Direct , din spatele camerelor de filmat al videoclipului care urmeaza sa fie lansat de Vulpița și Rafaelo demonstreaza clar ca relația dintre cei doi soți este pe butuci. Veronica face orice pentru a-și urma visurile și…