- Papa Francisc a declarat intr-un interviu ca Ucraina ar trebui sa aiba ceea ce el a numit curajul „steagului alb” și sa negocieze sfarșitul razboiului cu Rusia, care a urmat invaziei de acum doi ani și care a cauzat moartea a zeci de mii de persoane. Suvernaul Pontif a facut aceste comentarii intr-un…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a trimis marți dimineața Corpul de Control la școala „Nicolae Titulescu”, unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Deca a precizat ca, din primele informații pe care le are, a reieșit ca entitați care trebuiau informate despre acest…

- Un barbat din Arad a fost retinut dupa ce si-ar fi violat cele trei fiice timp de 17 ani. Ororile au ieșit la iveala dupa ce fata cea mai mare, acum in varsta de 26 de ani, s-ar fi destainuit unor colegi. Barbatul de 48 de ani, care este pastor in comunitatea din care face […] The post Un pastor și-a…

- Scandalul antrenorului de la Clubul Sportiv Dinamo care a violat o fetița de 7 se muta in on –line, pe pagina sa de socializare. Foarte mulți internauți, șocați de cele intamplate, i-au comentat pe pagina sa de socializare. Oamenii il linșeaza efectiv. Acestea sunt cateva dintre comentariile internauților:…

- Natalitatea se prabușește in Romania. In primul semestru din 2023 s-au nascut puțin peste 73.000 de copii in Romania, cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 145 de ani. Deja acest trend s-a accentuat in ultimii ani și pe fondul sprijinului redus oferit de stat parinților. Mulți parinți care…

- Autopsia facuta pe cadavrele a doua romance, ucise in noaptea de joi spre vineri in centrul istoric al orasului Naro, a confirmat ca Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au fost masacrate. Pe cadavrele lor, medicul legist a gasit multiple leziuni, dovada fara…