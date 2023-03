Stiri pe aceeasi tema

- Echinoctiul de primavara: momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce in acest an luni, 20 martie, la ora 23.24 (ora Romaniei, n.r.), potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic…

- Sunt ample cautari, joi dimineața, in padurea Dumbrava de langa Sibiu. Peste 350 de oameni o cauta pe Angelika, o studenta data disparuta pe 15 februarie 2023. Zilele trecute, pe baza semnalului GSM, a fost gasit telefonul mobil al tinerei, dar și portofelul cu acte și cheile de la camin, impraștiate…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona centrala a orașului au observat, in parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, o persoana cazuta la pamant, pe jumatate inconștienta. La verificarea acesteia, s-a stabilit ca se numește F.N., are 25 de ani și este din Timișoara. In urma controlului corporal…

- Zilele trecute a avut loc, la Timișoara, o tragedie in care și-a pierdut viața doua persoane, unul fiind campion mondial la robotica, la doar 19 ani. Autoritațile locale cer acum schimbarea legislației, astfel incat sa poata folosi datele de pe camerele amplasate pe radarele fixe.

- Duo-ul romanesc de muzica electronica Sixtee Seconds, compus din timișoreanul Alin Petrescu și clujeanul Ionuț Nimigean a reușit sa se catapulteze in randul amatorilor de petreceri din țara noastra, seturile lor care includ influențe din soul, disco, breakbeat și techno fiind apreciate in cadrul unor…

- Dar pentru aceasta vor deconta scump la final de luna, cand factura la intreținere va trebui platita. Costurile sunt duble pentru unii romanii, care au ajuns sa dea și peste 1.000 de lei pentru luxul de a trai la bloc. Și, in timp ce aleșii patriei se cearta și nu știu cum sa iși mai imparta felii din…

- Finalul anului a adunat in Timișoara, unde s-a marcat intrarea in anul in care orașul va fi Capitala Culturala Europeana, o mulțime de oameni care s-au bucurat de show-ul de lumini și muzica mixata de DJ.