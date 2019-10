VIDEO: A început montarea gazonului hibrid pe „Oblemenco“ Montarea gazonului hibrid de pe „Oblemenco“ a inceput din aceasta seara. In filmuletul postat pe pagina oficiala de Facebook a edilului se poate vedea cum angajatii firmei grecesti Hellasod au inceput montarea rulourilor de gazon. Primul rulou de gazon hibrid se monteaza in acest moment pe stadionul Ion Oblemenco.Gepostet von Mihail Genoiu Primarul Craiovei am Mittwoch, 30. Oktober 2019 Reamintim ca actiunea de decopertare a gazonului initial a demarat in data de 18 octombrie. Noul gazon care se va monta nu va mai fi tot unul natural, ci ranforsat (hibrid). El ar proveni din Grecia si ar costa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

