Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit poitistilor, un barbat in varsta de 52 de ani, din satul Cirbești, in timp ce se afla la domiciliul fratelui sau in varsta de 56 de ani, din aceeași localitate, in urma unui conflict pe fondul unei moșteniri, l-ar fi lovit pe acesta și pe soția sa de 53 de ani, cu un obiect contondent din…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica, pentru a imobiliza un barbat care avariat o mașina de Poliție și i-a amenințat cu moartea pe trei oameni ai legii. Și asta dupa ce și-a batut fratele și cumnata. Potrivit IPJ Gorj, polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica, pentru a imobiliza un barbat care avariat o mașina de Poliție și i-a amenințat cu moartea pe trei oameni ai legii. Și asta dupa ce și-a batut fratele și cumnata. Potrivit IPJ Gorj, polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- Un barbat de 52 de ani din satul Cirbești, județul Gorj a fost imobilizat cu greu de catre oamenii legii. Barbatul a lovit polițiștii, iar șase oameni ai legii l-au imobilizat foarte greu. ”La data 5 septembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- Ieri, 9 iulie 2021, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții domiciliare la doi barbați, de 21 și 31 de ani, din comuna Saliștea, care sunt banuiți ca ar fi…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat doi barbați din comuna Saliștea ca persoane banuite de savarșirea unui furt dintr-un magazin, din Alba Iulia. La percheziții, polițiștii au gasit bunuri susceptibile a proveni din furturi. Ieri, 9 iulie 2021, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din…

- Cadavrul unui barbat neidentificat a fost descoperit, duminica, intr-o padure de langa municipiul Zalau, politistii continuand cercetarile pentru identificarea acestuia, informeaza Agerpres . „Duminica, in jurul orei 20.00, politia a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca in padurea…

- Polițiștii de la trupele speciale din Bistrița au descins in forța și au prevenit o tragedie. Din cauza unor probleme legate de niște terenuri, un barbat a amenințat ca se sinucide și a vrut sa se arunce in aer. Omul a fost scos cu forța din mașina in care se afla de catre polițiștii de la trupele speciale,…