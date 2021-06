Stiri pe aceeasi tema

- In una dintre cele mai sarace țari din lume, o balena eșuata in Golful Aden a schimbat viața a 35 de pescari din Yemen. Asta pentru ca in cadavrul ei, oamenii au gasit o adevarata comoara: ambra gri – substanța folosita in industria parfumurilor – in valoare de 1,5 milioane de dolari, informeaza BBC…

- Peste 140 de milioane de dolari vor fi investiti intr-o centrala de co-generare a energiei electrice si termice la Petromidia. In numai doi ani, centrala va genera aproximativ 80 de megawati pe ora.

- O femeie din Statele Unite ale Americii ar fi avut biletul de loterie caștigator in valoare de 26 de milioane de dolari, dar nu a putut incasa niciun ban pentru ca l-a distrus la mașia de spalat. Posesoarea biletului susține ca l-a uitat in buzunarul unor pantaloni pe care i-a bagat mai apoi la spalat.

- Irlandezul Conor McGregor, starul artelor martiale mixte (MMA), a fost sportivul cel mai bine platit din lume in 2020, cu venituri de aproximativ 180 milioane de dolari (149 milioane euro), gratie activitatilor sale comerciale, conform revistei Forbes, informeaza AFP. McGregor, in varsta de 32 ani,…

- Potrivit medie nipone, orasul Noto din prefectura Ishikawa a primit 800 de milioane de yeni (7,31 milioane de dolari) sub forma de subventii din partea Guvernului central in cadrul unui program de ajutoare menite sa stimuleze economiile locale pe fondul pandemiei de COVID-19.Din suma primita, Noto a…

- Compania americana Pfizer va furniza Indiei medicamente in valoare de 70 de milioane de dolari, a declarat șeful companiei Albert Burla intr-un mesaj video pe Twitter. Potrivit acestuia, oamenii din India se confrunta cu "o criza umanitara care a devenit una dintre cele mai grave consecințe ale pandemiei…

- Australia va cheltui 747 milioane de dolari australieni (580 milioane dolari SUA) pentru modernizarea a patru baze militare din nordul tarii si extinderea exercitiilor militare cu SUA, transmite miercuri Reuters, citand un document guvernamental, potrivit Agerpres. Banii vor fi folositi intre altele…

- O femeie din Hong Kong, in varsta de 90 de ani, a fost inșelata cu 32 de milioane de dolari americani de catre indivizi care s-au dat drept oficiali chinezi din domeniul securitații, au anunțat autoritațile, aceasta fiind cea mai mare inșelatorie prin telefon inregistrata in oraș.