(VIDEO) 34 de capete de acuzare pentru Trump – „WOW, mă vor ARESTA” update: Fostul președinte Donald Trump a pledat nevinovat la 34 de capete de acuzare, dupa ce a auzit acuzațiile care i se aduc. stirea initiala: Fostul președinte american Donald Trump a ajuns marti dupa-amiaza la tribunalul din Manhattan pentru a se preda si a fi pus sub acuzare. El a salutat multimea stransa pe trotuarul de vizavi in timp ce intra a intrat in cladire. Nu a declarat insa nimic presei. Juridic, Trump se afla in arest inainte de a fi pus oficial sub acuzare, mentioneaza CNN. La sosire, Trump este arestat in mod oficial, i se vor lua amprentele și posibil sa fie fotografiat inainte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

