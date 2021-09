Presedintele SUA, Joe Biden, a aparat sambata decizia sa de a retrage trupele americane din Afganistan, in marja ceremoniilor organizate pentru a marca implinirea a 20 de ani de la atentatele de la 11 septembrie, afirmand ca Statele Unite nu pot "invada" toate tarile in care se afla Al Qaida, noteaza AFP.



"Al Qaida ar putea reveni? Da, dar va spun, s-au intors deja in alte locuri", le-a spus el jurnalistilor la Shanksville, in Pennsylvania, unde s-a prabusit in urma cu 20 de ani unul dintre cele patru avioane deturnate de jihadistii din Al Qaida.

