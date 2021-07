Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 iunie, cu incepere de la ora 9.00, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, se vor desfasura intrecerile traditionalului Memorial „Anton Aurel” la box. La editia de anul acesta, vor participa pugilisti din judetul nostru, dar si invitati de la alte grupari sportive din Romania.…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, invita publicul sa viziteze, incepand cu data de 26 mai 2021, expozitia de arta„PORTRETE IN TIMP” a artistei si scriitoarei Floarea Tutuianu, care a fost deschisa la Muzeul de Istorie din Targoviste.Floarea Tutuianu,…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport si TELEKOM Sport.Marti, 25 maiOra 20.30 CFR 1907 Cluj – FCSBMiercuri, 26 maiOra 18.30 Universitatea Craiova -Academica ClinceniJoi, 27 maiOra 17.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC BotosaniNota: Meciul de baraj dintre Chindia Targoviste si Viitorul…

- Editia din acest an a Cupei Romaniei pentru cadeti a fost un real succes pentru pugilistii Clubului Sportiv Targoviste. Boxerii antrenati de Gheorghe si Alexandru Stan au obtinut rezultate deosebite la competitia gazduita de sala de sport a Universitatii ” Aurel Vlaicu” din Arad, in perioada 10-15 mai.…

- Matei Bucura continua seria rezultatelor bune la turneele de tenis din acest an. In aceasta saptamana, sportivul legitimat la CS Targoviste a devenit castigator al Trofeului Digital Design, gazduit de orasul Pitesti.La editia cu numarul 7 a concursului, Matei a iesit invingator la categoria U12, dupa…

- In Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, s-au incheiat meciurile din cadrul celui de-al doilea turneu al Seriei C in Campionatul Național de volei cadete. Acest Campionat Național a reprezentat prima competiție oficiala pentru tinerele voleibaliste din Navodari, care au pierdut cu acelasi…

- Sportul dambovitean se afla in fata unui nou moment istoric. La sfarsitul acestei saptamani, Sala „loan Valerian” din Targoviste va gazdui ultimul turneu al celei de-a doua faze a Diviziei A1 de volei feminin, turneu la capatul caruia, CS Municipal Targoviste poate deveni, in premiera, campioana a Romaniei.Inainte…

- Dinamo a pierdut cu 3-0 duminica, in fata formatiei CSM Targoviste, dar nu are motive de suparare, pentru ca esecul cu 3-1 suferit de CSM Medgidia in fata gazdelor de la Volei Alba Blaj a consemnat cucerirea matematica a medaliilor de bronz. Diferenta dintre bucurestence si echipa de pe locul […] Articolul…