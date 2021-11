CSM Lugoj a obtinut o noua performanta in CEV Challenge Cup. Dupa victoria muncita din tur in fata celor de la Sm’ AESCH Pfeffingen, timisencele s-au impus in aceasta seara si in mansa secunda disputata in Elvetia – scor 3-1 la seturi! Voleibalistele de pe Timis s-au impus in primul set cu 25-21, l-au cedat […] Articolul Victorie si in Elvetia pentru CSM Lugoj. Voleibalistele banatence, din nou in optimile Cupei Challenge a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .