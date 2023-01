Victorie la scor pentru Corona Brașov în Erste Liga la hochei pe gheață In Erste Liga la hochei pe gheața, Corona Brașov și Sport Club Miercurea Ciuc au susținut, aseara, meciuri pe propriul teren. Astfel, dupa victoria cu 6-0, de vineri seara, contra celor de la Feha 19, Corona Brașov a invins fara emoții și pe DVTK, intr-un derby al Erste Liga. Brașovenii s-au impus cu 5-1, pe reprize 0-0, 4-0, 1-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Valchar (3), Koger și Gajdo. Tot aseara, la Miercurea Ciuc, Sport Club a fost invinsa, scor 3-4 dupa prelungiri, de Budapest Akademia. Scorul pe reprize a fost 1-1, 1-1, 1-1 și 0-1. Pentru harghiteni au marcat Peter și Milan (2).… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o confruntare programata aseara, in Erste Liga, la Brașov, Corona a intalnit pe ACSH Gheorgheni. Intr-un patinoar plin pana la refuz, brașovenii s-au impus cu 2-1, dupa prelungiri, scor pe reprize 0-0, 1-1, 0-0, 1-0. Golurile gazdelor au fost reușite de Schaber, iar pentru harghiteni a marcat…

- Intr-o confruntare disputata, aseara, in Erste Liga la hochei pe gheața, Corona Brașov a pierdut confruntarea de la Gheorgheni. Harghitenii s-au impus cu 3-0, pe reprize 2-0, 1-0, 0-0, intr-un duel care a contat și pentru Campionatul Național de hochei pe gheața. Csaszar, Fejes și Orban au marcat golurile…

- Pentru prima datӑ ȋn orașul Victoria se desfașoarӑ cursuri de roboticӑ pentru elevi, ȋn perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023. Acest proiect este organizat la Așezӑmantul Social Sf. Nicolae de la Biserica Sfinții Impӑrați Constantin și Elena, prin Asociatia Zidește Punți ȋntre Oameni, la care participӑ…

- Intr-un meci disputat aseara, in Erste Liga la hochei pe gheața, Corona Brașov a intalnit, in Ungaria, pe Ujpest. Brașovenii s-au impus cu 2-1, pe reprize 0-0, 1-1, 1-0. Golurile formației de sub Tampa au fost marcate de Schaber și Gliga. Dupa acest succes, Corona a urcat pe locul 4, cu 32 de puncte.…

- Dupa ce a rapus pe Steaua, FC Brasov vrea sa bata si pe Dinamo. Cu un moral extrem de bun dupa victoria din Ghencea, stegarii sunt gata si de “ultima lupta” din acest an, cea cu Dinamo Bucuresti. Cu un succes impotriva “cainilor” FC Brasov ar putea urca pe un loc de play-off, daca o ajuta si rezultatele…

- In Erste Liga la hochei pe gheața au fost programate, aseara, 3 meciuri. Toate echipele romanești din competiție au jucat pe propriul patinoar. Astfel, la Brașov, Corona a fost invinsa, dupa prelungiri, de liderul MAC Ujbuda, scor 1-2. Golul brașovenilor a fost marcat, in prima repriza, de Domingue.…

- Defensiva Coronei se blindeaza cu un portar de excepție, canadianul Rylan Toth! Jucatorul de 26 de ani are deja un parcurs excepțional, cu participari in WHL (Red Deer Rebels, Seattle Thunderbirds), USports (University of British Columbia) și AHL (Abbotsford Canucks). Rylan este un jucator de calibru,…

- ACS Kids Tampa Brașov va primi, sambata, 15 octombrie, de la ora 15:00, pe Stadionul ICIM, vizita celor de la AFC Odorheiu Secuiesc. Un joc dificil, cu un adversar care in vara a participat la barajul de promovare in Liga a 2-a. „Jucam acasa și trebuie sa ne concentram sa luam cele trei puncte puse…