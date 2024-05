Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor a facut anunțul. Primele incasari din impozitul pe marile averi ar trebui sa le avem la 30 septembrie, pana atunci autoritatile locale urmand sa notifice la Agentia Nationala de Administrare Fiscala situatia cu cei care detin proprietati cu o valoare de peste 2,5 milioane de lei,…

- Primarii pot continua proiectele incepute pe bani europeni pentru care a expirat termenul dat de #ComisiaEuropeana. Ministerul de Finanțe ajuta autoritațile locale printr-o masura care le permite sa imprumute fondurile necesare terminarii acestor lucrari intarziate. Din datele ministrului Marcel Boloș,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a facut declarații care ii pun intr-o lumina proasta pe romani. Deși ar trebui ca autoritațile din Romania sa știe cum sa foloseasca banii europeni, iata ca situația nu sta chiar așa. Romania inca nu știe sa foloseasca banii europeni, deși ar trebui ca autoritațile…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a semnat vineri indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pașcani-Suceava din Autostrada A7, marcand un moment crucial in dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Aceasta investiție de amploare in valoare de 9,2 miliarde de lei va facilita legatura…

- Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor, condus de preotul Marcel Boloș, evidențiaza faptul ca exista un mare deficit de personal in cadrul instituțiilor și autoritaților publice finanțate din bugetul general consolidat al statului. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis recent un document…

- ”Concedul medical este un drept al oricarui angajat, ca atunci cand are o anumita afectiune care face imposibila desfasurarea activitatii profesionale, sa primeasca un venit care sa ii permita sa traiasca in acea perioada in care este in concediu medical. Din punctul meu de vedere, primul lucru care…

