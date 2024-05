Avanpremiera finalei UEFA Champions League: Borussia Dortmund vs Real Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Finala Ligii Campionilor la fotbal dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care se va juca sambata, de la ora 22:00, pe stadionul londonez Wembley, va fi ultima pentru principala competitie europeana intercluburi in actualul sau format, conform Agerpres.

- Borussia Dortmund - Real Madrid, finala Champions League 2024, se va juca sambata, de la ora 22:00, pe Wembley. In Romania, meciul va fi transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, de la ora 22:00. Va putea fi urmarita…

- Florin Prunea (55 de ani) nu are dubii: fostul portar al naționalei este convins ca Thibaut Courtois (32) va fi titular in finala Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid. Sambata, meciul sezonului in fotbalul european de club. Borussia Dortmund și Real Madrid se vor infrunta la Londra, pe…

- Andriy Lunin (25 de ani), portarul lui Real Madrid, nu va pleca joi cu echipa la Londra, locul disputarii finalei Champions League cu Borussia Dortmund. Dortmund - Real Madrid are loc sambata, de la ora 22:00, pe Wembley. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la stadion, și la TV pe Prima…

- Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”, va ajunge in aceasta vara pe scena principala a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, UNTOLD. Rock starul american a anunțat ca va avea un show live la finala evenimentului…

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Toate cele patru duble manșe se anunța deosebit de disputate, dar capul de afiș va fi Real Madrid și Manchester City. De asemenea, s-a stabilit și traseul virtual pana la marea finala de la Londra.…