Victorie feministă în Spania: Parlamentul a adoptat concediul menstrual Deputatii spanioli au adoptat joi, in prima lectura, un proiect de lege ce instituie un "concediu menstrual" pentru femeile care sufera de menstruatii dureroase. De asemenea, proiectul de lege inlesneste accesul la avort in spitalele publice, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

