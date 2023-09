Stiri pe aceeasi tema

- Steaua si Dinamo au obtinut victorii la scor in meciurile disputate, sambata, in deplasare, in Liga Nationala de rugby.Steaua a reusit scorul sezonului, la Suceava, victorie cu 102-0 in fata echipei gazda CSM Bucovina, in etapa a 5-a, grupa B, din sezonul regulat.Stelistii au inscris nu mai putin de…

- Etapa a IV-a din Liga Naționala de handbal duce echipa viola in celalalt capat al țarii. SCM Politehnica Timișoara va intalni CSU Suceava, duminica, 17 septembrie, la ora 18,00. Alb-violeții vin dupa doua rezultate de egalitate, la Bacau și cu Clujul, acasa. Au fost meciuri cu rasturnari importante…

- La o saptamana de la succesul entuziasmant din fața Stelei, echipa locala, CSU Suceava, va evolua tot pe teren propriu, de asta data in compania formației SCM Politehnica Timișoara. Partida care conteaza pentru runda a IV-a a Ligii Naționale de handbal masculin se va juca duminica, cu incepere de ...

- GHINION… Infrangere dramatica pentru RC Barlad, in prima etapa din faza a II-a a Ligii Naționale de rugby. Barladenii au condus pe mai toata durata meciului cu Știința Petroșani, dar au pierdut in ultimul minut de joc, 34-35, dupa ce gazdele au transformat o lovitura de pedeapsa de la 40 de metri de…

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a efectuat un veritabil tur de forța saptamana trecuta, disputand un numar de trei meciuri amicale in decurs de tot atatea zile, in fața unor adversari din Liga Naționala.Joi, trupa pregatita de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a evoluat la ...

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a incheiat cu o victorie și o infrangere Memorialul „Mihai Mironiuc", care s-a disputat in week-end-ul trecut, in sala „Dumitru Bernicu".In primul joc, formația antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a dispus ...

- La finele acestei saptamani al Suceava se va desfașura o noua ediție Memorialului ”Mihai Mironiuc”. Competiția handbalistica de tradiție va aduna la start, alaturi de echipa gazda CSU din Suceava, formațiile CSM Bacau, HC Sighișoara și Minaur Baia Mare. Gruparea suceveana pregatita de Petru Ghervan,…