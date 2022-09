Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul formatiei FC Botosani, Mihai Teja, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partidele din Superliga de fotbal sunt foarte echilibrate si e greu pentru echipa sa indiferent ca joaca cu FCSB sau FC Arges, anunța agerpres.

- Aparuta, in ultima perioada, la nivel de zvon, varianta ca partida dintre Chindia Targoviște și FC Petrolul, programata in cadrul etapei a opta din Superliga, sa se dispute altundeva decat la Ploiești a fost infirmata de catre oficialii gruparii dambovițene. Astfel, Petrolul va juca, in decurs de trei…

- Dupa prima victorie din Superliga a Petrolului, in actualul sezon, pentru elevii lui Nae Constantin urmeaza un meci ”cat un sezon”, ca imagine și orgolii. Sambata, 13 august, de la ora 21.45, ”Lupii” vor primi vizita lui FC Rapid 1923, in cel mai așteptat meci al acestui debut de sezon, mai ales ca…

Formatia FC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni seara, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a treia din Superliga.

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…