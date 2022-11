Stiri pe aceeasi tema

- Mama Deliei iși sarbatorește ziua de naștere. Gina Matache a ales sa iși petreaca aniversarea chiar in Iordania. In exclusivitate pentru Antena Stars, femeia care i-a dat viața artistei de la noi, a marturisit motuivul pentru care a ales aceasta destinație unica chiar la implinirea celor 60 de ani.

- Carmen de la Salciua a impodobit deja bradul, semn ca se pregatește de pe acum de sarbatorile de iarna. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a explicat care este motivul pentru care a ales sa faca bradul acum și nu a mai așteptat pana in ziua de 24 decembrie, atunci cand se impodobește…

- Momente de panica pentru Andreea Hanca! Soția lui Sergiu Hanca a facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, despre complicatiile de la nastere. A spus ce i-a pus viata in pericol, in timp ce se afla pe masa de opratie, dar si de ce urmeaza si acum tratament.

- Care este motivul pentru care Hamude, musculosul ravnint de o mulțime de femei a fost trist și suparat, chiar de ziua lui de naștere. In exclusivitate pentru Antena Stars, acesta a marturisit ce anume l-a facut sa refuze sa iși sarbatoreasca aniversarea.

- Liviu Varciu deja a facut cunoștința cu iubitul fiicei sale. De mai bine de trei ani de zile Carmina are o relație, pe care, pana de curand, tanara a ținut-o departe de ochii tuturor. „Eu am avut de discutat pana cand Carmina a devenit majora. Avand 18 ani, ea decide ce vrea sa faca cu viata ei si cu…

- Liviu Varciu a oferit, in exclusivitate pentru Antena Stars, singurele declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește fiica lui, Carmina. Ce spune despre posibilul viitor ginerica, dar și in ce condiții ar interveni in relația fiicei sale.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Valerie Lungu a marturisit in ce investește cei mai mulți bani. Ce dorințe are influencerița atunci cand vine vorba de viitor. A dezvaluit cate sacrifii face pentru a-și cumpara tot ce iși dorește.

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a dezvaluit recent cat i-a venit factura la lumina, dupa ce nu a platit-o cateva luni. Vedeta spune ca face economie, mai ales ca facturile sunt uriașe la energie electrica. „Mie cine sa-mi stinga lumina? Lumina e stinsa la noi de fiecare data, sa știi. In dormitor e stinsa…