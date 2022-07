Intr-un recent interviu pentru Vogue Australia, Victoria Beckam a vorbit despre oțetul de cidru, un ingredient care ofera multe beneficii. In fiecare dimineața, vedeta se hidrateaza cu apa in care a adaugat trei linguri de oțet de cidru. Victoria Beckam spune ca oțetul de cidru ajuta la menținerea echilibrului acido-bazic al organismului și reduce riscul de inflamații. De asemenea, oțetul de cidru contribuie la arderea grasmilor in timp scurt și la imbunatațirea digestiei. Pe scurt, pentru Victoria Beckam oțetul de cidru este un aliment miraculos, esențial pentru un abdomen plat. Victoria Beckam…