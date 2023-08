Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan le-a dezvaluit pe Instagram fanilor ei cum se descurca in postura de mama de cand a inceput o relație cu Victor Cornea, jucator profesionist de tenis. Artista recunoaște ca are un ajutor de nadejde. Dupa divorțul de George Burcea, fetițele Ella și Clara au ramas in grija Andreei Balan,…

- Andreea Balan și Aurelian Temișan sunt oficial, din 2019, rude, de cand artista l-a ales pe el și pe Monica Davidescu drept nași de cununie pentru ea și George Burcea, dar și de botez pentru fiica lor cea mica, Clara. Deși mariajul ei s-a destramat, Andreea a ramas in relații apropiate cu nașii, drept…

- ​Andreea Balan și noul iubit, indragostiți pana peste cap la Wimblendon Soarele a ieșit și din punct de vedere sentimental pe strada Andreei Balan. Vedeta are o relație cu Victor Cornea, lucru pe care chiar ea l-a confirmat public de ziua ei de naștere, pe 23 iunie. Artista este extrem de indragostita…

- Andreea Balan a confirmat ca traiește o noua poveste de dragoste, alaturi de tenismenul Victor Vlad Cornea, dupa ce presa a speculat acest zvon, de cateva saptamani. Semnele de intrebare au aparut mai ales dupa ce cantareața a fost surprinsa in tribune, la meciurile sportivului.

- Andreea Balan se simte mai implinita ca niciodata, iar vedeta radiaza de fericire de cand și-a gasit liniștea in brațele lui Victor Cornea. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars și a dezvaluit daca o afecteaza sau nu diferența de varsta dintre ei, dar și cum a fost cucerita de partenerul…

- Andreea Balan, in varsta de 38 de ani, are un nou iubit. Celebra artista a publicat pe pagina sa de Instagram imagini de la Stuttgart, unde s-ar afla cu tenismenul Victor Vlad Cornea, in varsta de 29 de ani.Andreea Balan si George Burcea sunt oficial divortati de joi, 3 martie, insa procesul a fost…

- Universitatea Craiova s-a impus in Giulești, 3-2 cu Rapid, și și-a consolidat locul 4 in Superliga. Antrenorul Științei, Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de cele petrecute pe teren și s-a abținut in privința arbitrajului, deși de data aceasta ar fi avut motive sa ia atitudine. Cat despre posibilitatea…