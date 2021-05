Victor Socaciu, primele declarații după vindecarea de COVID-19 Dupa ce s-a vindecat de COVID-19, Victor Socaciu a vorbit despre experiența cu aceasta boala care i-a pus viața in pericol. Dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, artistul a fost internat in stare grava la un spital din București. Victor Socaciu, in varsta de 68 de ani, a facut o forma severa de COVID-19, din cauza careia a ajuns in stare la grava la spital, la inceputul lunii aprilie, și a avut nevoie de masca de oxigen. La situația critica in care s-a aflat cantarețul au contribuit problemele de sanatate pe care acesta le are, cum ar fi diabetul. De asemenea, in urma cu zece ani, artistul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

