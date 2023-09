Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Cucu de la Noaptea Tarziu iubește din nou, iar relația lui devine din ce in ce mai serioasa. Deși se afișeaza subtil alaturi de ea, cei doi avanseaza pe zi ce trece. In curand vor merge in prima vacanța imareuna, iar destinația pe care au ales-o este de-a dreptul spectaculoasa.

- Victor Slav a luat-o pe micuța Sofia Natalia de la mama ei, Bianca Dragușanu, și a dus-o cateva zile intr-o vacanța minunata in Bulgaria. Prezentatorul s-a impacat cu fosta iubita.Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița superba, care locuiește cu mama ei. Dupa divorțul parinților, custodia…

- Roberto a intrat in casa Mireasa, in sezonul 7, cu gandul ca iși va gasi o iubita, dar la final, fostul concurent a plecat din competiție singur. De curand, tanarul a postat o imagine alaturi de o femeie, iar ipostazele in care s-au afișat au ridicat mai multe semne de intrebare.

- Cezar Ouatu și iubita lui au plecat intr-o vacanța romantica, departe de Romania. Cei doi par ca s-au distrat pe cinste, dar nu oricine iși poate permite o astfel de escapada, caci prețul pentru un sejur de cateva nopți este destul de piperat.

- Andreea Balan și Victor Cornea radiaza de fericire unul in preajma celuilalt. Cei doi indragostiți s-au afișat in ipostaze tandre pe o rețea de socializare. Ce imagini emoționante a postat jurata de la Te cunosc de undeva. Iata dovada clara ca se simte implinita alaturi de noul ei partener.

- In urma cu cateva luni, in presa au aparut informații potrivit carora Victor Slav s-a desparțit de iubita lui. La acel moment, prezentatorul TV a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Selina, dar se pare ca lucrurile s-au schimbat, caci s-au afișat din nou impreuna.