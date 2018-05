Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, saluta decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie in dosarul Rovinari-Turceni. Judecatorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, desi DNA cerea sase ani de inchisoare.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis sa amane pentru data de 26 aprilie pronunțarea sentinței in doarul "Rovinari-Turceni", in care sunt implicați fostul premier Victor Ponta și fostul sen...

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- "A aparut o informatie care nu are nicio legatura cu realitatea. Redeschiderea unui dosar se face prin decizia unei instante si, conform unei hotarari a Curtii Constitutionale, pentru redeschiderea unui dosar privitor la o persoana, acea persoana este in mod obligatoriu citata in instanta. Nu am…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…