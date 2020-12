Stiri pe aceeasi tema

- ​Lideri ai partidelor parlamentare participa la o dezbatere la Digi 24 înaintea alegerilor de duminica. La dezbatere participa Robert Sighiartau(PNL), Dacian Cioloș(USRPLUS), Eugen Tomac(PMP), Tanczos Barna(UDMR), Victor Ponta(Pro România) și Alexandru Rafila(PSD)​Veți susține…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, face din nou apel la autoritați pentru redeschiderea școlilor, chiar de Ziua Naționala. Acesta susține ca masura ar fi in interesul copiilor, al profesorilor și al parinților care ar avea posibilitatea sa se intoarca la munca. „ROMANIA EDUCATA??? Putem, macar…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca mai putin de 1% dintre elevi, cadre didactice sau personal didactic auxiliar s-au infectat in spatiul scolii, insa explica faptul ca masura de suspendare a cursurilor fata in fata a fost luata din solidaritate cu medicii.Victor Ponta, președinte…

- Prezent in emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, de la PRO TV, Horia Brenciu a vorbit despre maști, COVID-19, echilibru, procesul de adopție in Romania, dar și despre declarațiile lui Dan Bittman, care au pus pe jar multe minți. Horia Brenciu a vorbit despre declarațiile lui Dan Bittman: „Zice niște…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusa miercuri seara, in jurul orei 22,00, in Catedrala Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Racla a fost scoasa in cursul diminetii din Catedrala Mitropolitana spre inchinarea credinciosilor, cu prilejul praznuirii hramului Sfintei Cuvioase…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din Sibiu, de profesie inginer, a povestit pentru site-ul local Turnul Sfatului calvarul prin care a trecut dupa ce a fost confirmat cu coronavirus. Omul, asimptomatic, susține ca, pentru a fi consultat a așteptat 10 ore in frig la Spitalului Clinic Județean Sibiu,…

- Dupa lovitura dura și neașteptata pe care a primit-o Victor Ponta din partea liderului PSD Marcel Ciolacu, fostul premier s-a dus in campanie electorala la Slatina pentru a-și susține candidații la alegerile locale. Reamintim, ca Marcel Ciolacu le-a intors spatele lui Tariceanu și Ponta transmițandu-le…