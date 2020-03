Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca masinile sale vor difuza prin megafoane primele trei strofe ale imnului Romaniei, Victor Ponta a publicat chiar documentul semnat de ministrul Marcel Vela. Autenticitatea actului a fost confirmata de Grupul de Comunicare Strategica.”Incepand de astazi,…

- Imnul Național al Romaniei a fost difuzat in aceasta seara, la ora 21, in megafoanele autospecialelor de poliție din Dej, in semn de mulțumire pentru cei care stau acasa. Un ordin dat astazi de ministrul Internelor, Marcel Vela, prevede difuzarea Imnului Național din mașinile Poliției Romane, Poliției…

- "Am facut alaturi de domnul Ciolacu o interpelare la ministerul de Interne sa ne spuna cati oameni intra in tara in fiecare zi. Peste 3.000 de oameni intra in tara. E clar ca oamenii aia nu merg in carantina. Oamenii astia trebuie sa ii testam cand intra in tara. Altfel, in fiecare zi importam coronavirus. Celelalte…

- Victor Ponta il ataca pe Marcel Vela printr-un mesaj de Facebook in care se intreaba ironic daca difuzarea imnului in magnetofoanele masinilor de politie este solutia ministrului de interne pentru pandemie.

- “Deșteapta-te romane!” a rasunat din autospecialele IPJ Teleorman in Eveniment / on 28/03/2020 at 18:45 / Oamenii legii din intreaga țara au difuzat, sambata, incepand cu ora 17.00, prin megafoanele rampelor de pe autospecialele de poliție, imnul național, in semn de recunoștința fața de cei care…

- Imnul Romaniei a rasunat de pe toate mașinile de Poliție din țara, sambata, la ora 17.00, in semn de mulțumire pentru cei care respecta carantina. Fostul premier Victor Ponta critica ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela.BILANȚ NEGRU - Marea Britanie a depasit pragul de 1.000 de decese…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o postare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat ca va fi facuta o „ancheta administrativa” la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Maramures, care nu a tratat corect cazul cainelui impuscat de un vanator, in strada. „Intamplator, eram si eu aseara pe Facebook cand un prieten de-al meu a distribuit…