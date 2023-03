Stiri pe aceeasi tema

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Echipa italiana Napoli a invins miercuri, pe teren propriu, scor 3-0, formatia germana Eintracht Frankfurt si s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor. In aceeasi faza merge si echipa spaniola Real Madrid, invingatoare cu 1-0 in duelul de pe teren propriu cu echipa engleza FC Liverpool.Napoli…

- Napoli - Frankfurt, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 15 martie, de la ora 22:00, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Erling Haaland a intrat definitiv in istoria lui Manchester City dupa cele cinci goluri marcate in poarta lui Leipzig, in returul optimilor din UEFA Champions League. Atacantul de 22 de ani a facut un meci fabulos si a batut un record care data din 1929. Haaland a ajuns la 39 de goluri in 36 de […]…

- Eric Maxim Choupo-Moting a profitat de gafele din apararea lui PSG, si a dus-o pe Bayern in avantaj cu golul sau, in duelul din optimile Ligii Campionilor. Inlocuitorul lui Robert Lewandowksi traverseaza cel mai bun sezon din cariera, si marcheaza pe banda rulanta. Choupo-Moting a deschis scorul in…

- Real Madrid i-a predat o lectie de fotbal lui Liverpool, in partida tur din optimile UEFA Champions League, si au stabilit un record impresionant. „Galacticii” au marcat cinci goluri in doar 70 de minute pe Anfield, si au revenit fantastic, dupa ce au fost condusi cu 2-0 inca din 14, dupa reusitele…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…