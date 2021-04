Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri bihorean Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost trimis in judecata, fiind acuzat in total de 31 de infractiuni privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor, a informat joi Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea, potrivit Agerpres.

- Procurorii DNA au dispus, vineri, trimiterea in judecata a mai multor inculpati, in dosarul care vizeaza achiziti supraevaluate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Intre inculpati se numara un consilier judetean, un consilier local, un referent de specialitate si fostul manager al unitatii. Procurorii…

- Condiția pusa de UDMR pentru a vota desființarea Secției Speciale a fost ca magistrații sa nu poata fi trimiși in judecata fara avizul CSM. Practic, secția de judecatori a CSM va aviza trimiterea in judecata a judecatorilor, iar secția de procurori va aviza trimiterea in judecata a procurorilor, potrivit…

- “Dumnezeul milei, al indurarilor si al iubirii de oameni” se gaseste fata in fata cu “Dreptul si nemitarnicul Judecator”. “Și precum este randuit oamenilor o data sa moara, iar dupa aceea sa fie judecata..” (Evrei 9, 27) “Dreptatea este si ea doar una din razele iubirii Sale” De aceea si psalmistul…

- Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar…

- Italia intentioneaza sa intreprinda “in urmatoarele zile” actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID, a anuntat marti seara seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Protectia…