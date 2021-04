Stiri pe aceeasi tema

- Munchen-ul a introdus duminica noapte, de la 22:00 la 05:00, stare de asediu, deoarece incidența cu COVID-19 a depașit 100 pentru a treia zi. Poliția a fost vazuta patruland și inspectand videoclipuri pe strazile in mare parte goale ale acestui oraș german. Fii la curent cu toate știrile…

- © Photo : Guvernul Republicii MoldovaStare de urgența: Nu vom mai putea ieși din casa dupa ora 23:00Astfel, din 3 aprilie, in Chișinau și Balți, orașe in care incidența COVID-19 este mai mare, va fi interzisa deplasarea in afara locuințelor a persoanelor, intre orele 23:00 – 05:00, cu unele excepții.…

- CHIȘINAU, 27 mart – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat pe pagina sa de Facebook, ca dupa trei ani de judecata, juriștii instituției au obținut caștig de cauza. © Sputnik / Mihai CarausConcurs lansat de Primarie: Caștigatorul va primi 10 mii de leiMagistrații Curții Supreme…

- Parinții sunt nemulțumiți de decizia CNESP privind trecerea elevilor la invațamantul de la distanța și vor cere in cadrul protestului sa fie redeschise școlile. © Sputnik / Mihai CarausAșa nu se mai poate: Parinții ies la protest - detalii Amintim ca pe 26 februarie, Comisia Naționala Extraordinara…

- CHIȘINAU 24 feb - Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca, dupa 11 luni de inactivitate, punctul de trecere al frontierei Vulcanesti - Vinogradovka se redeschide traficului transfrontalier. © Sputnik / Mihai CarausSituația la frontiera: Ce nereguli sunt inregistrate Astfel ca, incepand cu…

- In Parcul St. James și in Hampstead Heath oamenii au profitat de ocazia rara de a crea oameni de zapada și de a merge cu sania, in pofida restricțiilor antiepidemice. Poliția a cerut oamenilor sa ramana acasa. Zapada abundenta a lovit Yorkshire, Manchester și Northumberland. Precipitații…

- CHIȘINAU, 22 ian - Sputnik. Inspectoratul General al Poliției anunța ca teribilul accident s-a produs in localitatea Olanești din raionul Ștefan Voda. © Sputnik / Mihai CarausFoto - Un polițist de patrulare a lovit mortal un pieton și a fugit de la fața locului"In jurul orei 17:00, automobilul…

- Istoria arhitecturala a Chișinaului este in continua evoluție. Apar cladiri noi, dar in același timp, din pacate, multe monumente arhitecturale și „martori” ai epocilor trecute ale capitalei moldovenești sunt uitate și abandonate. © Photo : Caraus Mihai / oldchisinau.comCalatorie in timp – imagini…