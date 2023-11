Victor Angelescu a fost in vestiarul Rapidului si a declansat fiesta dupa derby-ul castigat cu FCSB, scor 2-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Actionarul minoritar al giulestenilor a anuntat cum va fi recompensata victoria impotriva marii rivale. Anglescu a confirmat ca jucatorii si staff-ul Rapidului vor incasa prima uriasa promisa de Dan Sucu. […] The post Victor Angelescu a fost in vestiarul Rapidului si a declansat fiesta: „Le-am transmis care e prima”. A analizat lupta la titlu appeared first on Antena Sport .