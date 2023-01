Victimele violenței domestice, reticente la brățările electronice Dupa 3 luni de la implementarea Sistemului informatic de monitorizare electronica (SIME) in Capitala si trei judete, doar 16% dintre victimele violentei domestice au fost de acord cu montarea bratarilor de supraveghere pentru agresori. La 1 octombrie 2022, dupa mai bine de 5 ani de la inițiativa legislativa cu privire la brațarile electronice, a demarat proiectul pilot SIME in București și in alte trei județe: Iasi, Mures si Vrancea. Reticența victimelor este data in primul rand de lipsa de informare, avand in vedere ca dispozitivele electronice trebuie purtate atat de victima, cat și de agresor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

