Un incident feroviar, care a avut loc luni dimineata, pe Valea Prahovei, s-a lasat cu victime. S-a rupt pantograful de la locomotiva trenului IR 1742, la iesire din statia Azuga. Trei tinere au ajuns la spitalul din Sinaia. Cioburi in ochii calatorilor Toate cele trei persoane au suferit zgarieturi si disconfort ocular (obiect strain) de […]