Victima găsită în „casa ororilor” din Berceni era dată dispărută împreună cu fiica ei de peste două luni Principalul suspect al oribilei crime este concubinul victimei. Anchetatorii merg pe varianta ca si fiica victimei sa fi fost ucisa. Ancheta in cazul crimei descoperita acum doua zile intr-un apartament situat pe Aleea Gornești din sectorul 4 al Capitalei a luat azi o noua intorsatura. Astazi investigatorii cotidianului „Puterea” au aflat identitatea victimei si a prezumptivului asasin, dar si alte informatii esentiale din aceast caz de omor. Din nefericire, politistii merg pe ipoteza de a nu exista o singura victima, ci doua. Cea de-a doua victima ar fi fetita femeii descoperita in stare avansata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Principalul suspect in acest caz este partenerul de viața al femeii, un barbat cu cațiva ani mai in varsta, care inca nu a fost gasit de catre polițiști. Vecinii susțin ca acesta a parasit Romania la scurt timp dupa comiterea crimei, acum cateva saptamani, scrie Observator.Polițiștii au fost sesizați,…

