Viceprimarul USR al Capitalei a demisionat Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, și-a anuntat demisia, din motive personale. „USR va ramane mereu partidul nascut din speranta unei societati mai bune si avem cu totii datoria sa nu uitam asta”, a precizat Tomescu. Horia Tomescu spune ca a decis sa puna punct celei mai importante perioade din cariera sa politica, cea de viceprimar USR al Capitalei, din motive personale, pentru ca “dupa cum bine stiti, la finalul fiecarei zile ne gandim la sanatatea si binele nostru dar si a celor dragi”. „A fost o perioada plina de provocari, de invataturi, de multe ore peste program dar si de impliniri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tomescu, viceprimarul General al Municipiului București, și-a anunțat, astazi, demisia din funcție intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Viceprimarul USR a menționat ca motivele sunt „personale”. „Astazi este ziua in care am pus punct celei mai importante perioade din cariera mea politica,…

- Horia Tomescu a anuntat ca a renuntat la functia de viceprimar USR al Capitalei, din motive personale. „Dragi bucuresteni, astazi este ziua in care am pus punct celei mai importante perioade din cariera mea politica, cea de viceprimar USR al Capitalei. Motivele sunt unele personale pentru ca dupa cum…

- Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, și-a anunțat, vineri, demisia din funcție, adaugand ca a luat aceasta decizie „din motive personale”. Anunțul vine la scurt timp dupa scandalul de corupție de la Administrația Spitalelor din București, dupa ce managerul de la Colentina și adjunctul administrației…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca primaria va organiza un referendum ca sa afle daca bucureștenii vor sau nu trotinete electrice in București. Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat luni ca datoria curenta a Bucurestiului este zero, iar datoria pe termen lung este de 3 miliarde de lei. "In acest moment datoria curenta este zero. Datoria pe termen lung este 3 miliarde de lei. (...) Toate statele, toate primariile au datorii…

- Primarul general al Capitalei a anunțat pe Facebook ca monumentele simbol al Bucureștiului vor fi curațate de graffiti. Este vorba despre principalele monumente situate in Piața Universitații. ”Vom desfașura, in perioada urmatoare, prin Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For…

- Cum va gestiona Marcel Ciolacu scandalul Firea, mai exact criza din partid, era intrebarea fundamentala pana la demisia ministrului Familiei, Gabriela Firea. Conform sondajelor, Gabriela Firea era personalitatea din randul social-democratilor care se bucura de cea mai mare incredere. Numele ei a fost…

- Senatorii și deputații au luat ieri o hotarare de numire intr-o funcție extrem de importanta a unui personaj extrem de apropiat de Traian Basescu. La propunerea grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat, fostul ministru al Mediului din cabinetul Tariceanu, Sulfina Barbu, a fost…