- "Parcurile nu le-am inchis noi. Au fost inchise de autoritațile locale. Recomandarea este sa le deschida, dar nu și locurile de joaca, unde se pot aglomera copiii", a declarat Nelu Tataru la Antena 3. Ministrul Sanatatii l-a contrazis astffel pe viceprimarul Aurelian Badulescu care a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat duminica la Digi24 ca va propune redeschiderea parcurilor și cimitirelor din București in cadrul masurilor care vor fi eventual relaxate incepand din 15 mai.

- Gabriela Firea spune ca ia foarte in serios opțiunea redeschiderii parcurilor pentru bucureșteni. Nu același lucru se intampla și cu locurile de joaca pentru copii, care vor ramane inchise in continuare. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca ia in calcul foarte serios deschiderea parcurilor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca ia in calcul foarte serios deschiderea parcurilor din Bucuresti si va propune acest lucru Comitetului Municipal pentru Situatii Speciale de Urgenta, dar locurile de joaca vor ramane inchise, dar fiind riscant pentru copii. Firea a anuntat ca a primit multe…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, edilul Gabriela Firea a facut un apel catre cetateni sa fie responsabili, iar, daca vor putea sa mearga prin parcuri, sa poarte masti si sa respecte distanta sociala. "Parcurile, aici este o discuție, in special am preluat plangerile cetațenilor,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in cadrul unui interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca se analizeaza redeschiderea parcurilor mari din Capitala, dupa data de 15 mai. Firea face un apel catre cetațeni sa fie responsabili și chiar daca merg in parc sa poarte maști și sa pastreze…

- Viceprimarul Sectorului 2 din București, Dan Cristian Popescu, a declarat sambata pentru STIRIPESURSE.RO ca a luat decizia inchiderii pe o perioada nedeterminata a majoritații parcurilor din sector incepand de azi, 21 martie. Potrivit viceprimarului, parcurile și locurile de joaca pentru copii vor…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat parcurile Tineretului si Carol din Bucuresti, descoperind mai multe nereguli la locurile de joaca amenajate in acele spatii. Astfel, unele locuri de joaca erau murdare, deteriorate sau fusesera facute improvizatii…