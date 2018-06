Politist baut, urmarit ca-n filme dupa ce a lovit trei masini parcate

Un politist in varsta de 39 de ani din judetul Alba, este cercetat dupa ce a tamponat trei masini parcate in Timisoara si a fugit. Omul legii a fost prins in localitatea Covaci si mirosea a alcool, scrie Romania TV.Barbatul de 39 de ani a fost observat de mai multi… [citeste mai departe]