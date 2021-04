Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș are in acest an o linie bugetara speciala pentru realizarea un Strategii Județene pentru realizarea de piste de biciclete, a anunțat Cristian Moș, vicepreședintele CJT. O rețea adecvata de asemenea piste va fi extrem de benefica pentru toata economia județului, spune acesta.…

- Viitorul stadion al Timișoarei va avea pana și pista de atletism pe care sa alerge sportivii care vor veni la un eventual Campionat European de Atletism, spune a președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, ”prins” in entuziasmul proiectului arenei care va inlocuit actualul ”Dan Paltinișanu”.…

- Sticle de plastic impraștiate, hartii și gunoaie au fost descoperite de un biciclist pe marginea pistei de biciclete care duce spre granița cu Serbia, de pe malul Begai. Inainte de campania electorala, autoritațile „s-au batut” pe ea, dar a ramas in administrarea Administrației Bazinala de Apa Banat.

- Vicepreședintele CJ Timiș cere sprijinul cetațenilor pentru descoperirea drumurilor unde firmele care au lucrat la drumurile județului au ”fentat” rețetarul pentru asfalt, unde șoselele nu au fost corect realizate, iar carosabilul este spart. Cristian Moș spune ca a trecut vremea garanției lucrarilor…

- Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a condamnat ideea carantinarii Dumbraviței, ca urmare a ratei ridicate de infectare cu coronavirus. Este o masura total inutila, iar polițiștii au inghețat degeaba in frig pentru a verifica o banala hartie, care nu ajuta cu nimic la oprirea…

- Clujenii vor avea un culoar de mobilitate pietonala și pentru bicicliști, care sa urmeze cursul raului Someș. Propunerea a fost lansata in cadrul dezbaterii CIIC, de joi, care traseaza principalele obiective ale strategiei de dezvoltare

- Primarul Emil Boc a declarat ca a propus un culoar de mobilitate pietonala și pentru bicicliști care sa urmeze cursul raului Someș.”Pe malul Someșului sa avem un culoar de mobilitate pietonala și velo, de la Gilau pana la Apahida și apoi pana la Bonțida. Crem sa cream o alternativa, folosind malurile…

- Conducerile Primariei Timișoara și a Consiliului Județean Timiș au purtat discuții referitoare la lamurirea problemelor aferente proprietații terenurilor de sub cladirile aflate in cadrul Complexului Bastion. Lamurirea problemelor legate de proprietate este necesara pentru a se putea intabula cladirile.…