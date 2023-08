Vicepreședintele CJ Buzău și-a montat limitatoare pe o stradă neasfaltată pentru că îi intra praf în piscină Pe un drum de pamant situat in comuna Costești, județul Buzau, au fost instalate multiple semne rutiere care impun conducatorilor auto sa mențina o viteza de cel mult 5 km/h. Aceasta decizie a venit in urma plangerii vicepreședintelui Consiliului Județean Buzau, Adrian Petre, care a semnalat problema generata de cantitatea excesiva de praf ridicata de vehiculele in mișcare. In special, praful incomod afecta piscina sa. „Iata situația: oamenii conduc cu viteza mare pe acea porțiune de drum, iar praful se depune in curtea noastra și a ajuns in piscina, geamurile casei mele fiind complet acoperite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

