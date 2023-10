Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca amendamentele propuse pentru Legea pensiilor speciale au fost elaborate impreuna cu experții de la Comisia Europeana, astfel incat sa rezolve obiecțiile ridicate de Curtea Constituționala, dar și jalonul asumat de Romania in PNRR. Acesta a susținut…

- Legea pensiilor speciale pare ca mai are de așteptat, pentru ca aleșii nu accelereaza modificarea pensiilor speciale. Deși reforma pensiilor, implicit a pensiilor speciale , trebuia sa fie gata de la sfarșitul anului 2022, ceea ce nu s-a intamplat. Termenul pentru adoptarea legii pensiilor speciale…

- Inca se așteapta Legea pensiilor speciale. Comisia Europeana a pus cateva condițiiSpecialiștii Comisiei Europene cer Puterii sa amendeze reforma pensiilor speciale astfel incat impozitarea sa fie mai mare, sa modifice formula de calcul pentru pensionare, dar și sa elimine aspectele clar neconstituționale.…

- Noua lege a pensiilor speciale care include modificarile cerute de Curtea Constituționala, urmeaza sa fie adoptata pana la finalul lunii septembrie. Afirmația a fost facuta de catre președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis. Luna trecuta, judecatorii Curții au intors in Parlament…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca pana la finalul lunii septembrie va fi adoptata legea pensiilor speciale in noua forma, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala, conform Agerpres.roDecizia Curtii Constitutionale nu e atat de vehementa, ne…

- Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, la RFI, ca ”cei care se revolta impotriva PNRR nu ințeleg nimic din ce reforme trebuie sa faca Romania. Putem sa nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatura, ne facem ca facem ceva”.Theodor Stolojan a precizat ca Marcel Ciolacu…

- „Vom avea o negociere la Comisia Europeana. In momentul in care eu am intrat cu legea in Parlament și ne-am asumat-o pe coaliție, legile erau cele negociate cu Comisia. Daca se aduc modificari, vom reincepe negocierile cu Comisia. Eu nu discut decizia CCR. Vom intra in Parlament, vom face modificarile…

- Specialii ar putea ramane cu pensiile uriașe in buzunare! Potrivit unor surse, magistrații de la CCR se pregatesc sa respinga maine reforma pensiilor speciale, asta dupa ce inițial dezbaterile au fost amanate pe motiv ca ar fi fost nevoie de mai multe clarificari. Raportul pregatit de judecatori vine…